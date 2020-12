Scalo merci di Castelnuovo, sopralluogo dell'assessore Baccelli

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 14 dicembre 2020, 15:34

Anche quest'anno il CAI Garfagnana è lieto di invitare tutti alla "Serata degli Auguri". Per l'occasione l'evento sarà disponibile tramite un link su Vimeo.com dalle ore 21,00 del 19 dicembre fino alle ore 24,00 del 5 gennaio 2021

lunedì, 14 dicembre 2020, 10:55

Segreteria e social media: scadono martedì 15 dicembre 2020 le iscrizioni al corso gratuito SEMED (segreteria e social media) finanziato con risorse di Garanzia Giovani che rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

sabato, 12 dicembre 2020, 12:23

Niente passaggio alla zona gialla per la Toscana: vane le speranze di tanti cittadini e soprattutto commercianti che auspicavano di poter lavorare in maniera più “libera” almeno una settimana in più prima di Natale. Adesso, se va tutto bene, le cose cambieranno domenica 20

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:20

Ieri, 10 dicembre, all’ISI Garfagnana è ripartito il Progetto Liceo Matematico. Le classi seconde del Liceo Galilei, su base volontaria, hanno avuto la preziosa occasione di collegarsi col prof. Modica dell’università di Pisa per un minicorso webinar dal titolo “Aritmetica Modulare”

giovedì, 10 dicembre 2020, 17:21

Era un uomo che si era fatto ben volere da tutta la comunità: così si può ricordare Guglielmo Santi, detto “Memo”, scomparso questa mattina all’età di 83 anni

giovedì, 10 dicembre 2020, 12:06

Tre ecografi che verranno utilizzati dalle Usca (le Unità speciali di continuità assistenziale) per effettuare esami diagnostici al domicilio dei pazienti Covid