Castelnuovo



"Serata degli Auguri" del Cai Garfagnana su Vimeo

lunedì, 14 dicembre 2020, 15:34

Anche quest'anno il CAI Garfagnana è lieto di invitare tutti alla "Serata degli Auguri". Per l'occasione l'evento sarà disponibile tramite un link su Vimeo.com dalle ore 21,00 del 19 dicembre fino alle ore 24,00 del 5 gennaio 2021.



Non volendo rinunciare all'ormai consueto appuntamento, che ogni anno fa ritrovare appassionati e soci del CAI, in una serata ricca di immagini e contenuti, il consiglio direttivo del sodalizio garfagnino ha trovato così un modo, al passo con i tempi, per celebrare la "Serata degli Auguri 2020".



Il presidente Ottavio Baisi racconterà cosa è stato fatto durante l'anno, a seguire un intervento di Gabriele Turri, promotore del progetto Trek & Clean. Danilo Musetti presenterà in anteprima assoluta il filmato "Simien Mountains Trek" raccontando la spedizione del CAI Garfagnana 2020 in Etiopia ed infine Simona Magera parlerà delle novità per il calendario delle escursioni 2021.



Il link per accedere alla visione dell'evento verrà comunicato nei prossimi giorni con una mail a tutti i soci, con un apposito post su Facebook e sull'home page del sito www.garfagnanacai.it .