“Townforyou”, grande entusiasmo attorno alla piattaforma e servizio in espansione su altri comuni

mercoledì, 2 dicembre 2020, 20:05

Il Circolo Fotocine Garfagnana si apre sempre più alle nuove modalità di proporre e fare fotografia oggi. L’esplosione di Instagram, primo sito web per numero di foto condivise, ha rivoluzionato il mondo della fotografia, ampliando il numero di appassionati e rendendo fruibili contenuti e temi ad un pubblico sempre più...

mercoledì, 2 dicembre 2020, 12:17

I buoni spesa saranno rilasciati agli aventi diritto in tagli da euro 25 secondo la dimensione del nucleo familiare da un minino di euro 100 ad un massimo di euro 300

mercoledì, 2 dicembre 2020, 10:42

Al via venerdì 4 dicembre la seconda edizione di FTS on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l’arte e la storia del territorio, realizzata dall’amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana e il Teatro Alfieri, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus

martedì, 1 dicembre 2020, 17:22

In arrivo nuove misure di sostegno per le attività commerciali e le famiglie dopo gli interventi messi in campo la scorsa estate al termine del primo lockdown

martedì, 1 dicembre 2020, 11:17

Antica Valserchio - realtà d’eccellenza nella produzione di accessori tessili per i più grandi marchi del fashion system mondiale - riconferma la propria sensibilità nei confronti della comunità garfagnina con un dono simbolico per i ragazzi delle scuole primarie di Castelnuovo

lunedì, 30 novembre 2020, 15:07

Il primo dicembre il capo reparto esperto Pietro Bonucci sarà collocato in quiescenza. Il capo reparto Michelangelo Fanani sarà il nuovo capo del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana