Accusa malore mentre guida il camion: muore giovane padre

martedì, 19 gennaio 2021, 13:08

di simone pierotti

Un malore improvviso e fatale non ha lasciato scampo a Tiziano Bergamini, autotrasportatore 49enne originario di Parma ma che da diversi anni viveva a Castelnuovo di Garfagnana. L’uomo, alla guida del suo camion, era partito all’alba di lunedì 18 gennaio alla volta di Milano per effettuare una consegna: sulla via del ritorno, mentre stava percorrendo la tangenziale Ovest di Milano, nel tratto tra Corsico e Gaggiano, ha accusato un malore. Dimostrando sangue freddo e grande padronanza del mezzo, è riuscito ad uscire dalla carreggiata finendo la propria corsa contro il guardrail, evitando così possibili incidenti con altri mezzi in transito.

Soccorso dal 118, Tiziano è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Milano ma non c’è stato niente da fare, l’uomo si è spento poco dopo.

La notizia si è diffusa velocemente a Castelnuovo di Garfagnana, dove Tiziano viveva da diversi anni e dove si era trasferito per amore di una giovane del posto. Dalla loro unione, poi terminata, erano nati due splendidi bambini, oggi ancora piccoli.

L’uomo, esperto camionista, si divideva tra due grandi passioni: le moto e il volontariato. A Castelnuovo faceva parte del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile ed era molto conosciuto, partecipando a tanti eventi e manifestazioni, quando c’era bisogno.

Adesso si attende il trasferimento della salma in Garfagnana per lo svolgimento del funerale.