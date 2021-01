Castelnuovo : torrite



Ciao Luigi: la famiglia Viviani ringrazia per i tanti messaggi di affetto

sabato, 23 gennaio 2021, 19:23

Sono state tante le persone che oggi pomeriggio, a Torrite, hanno voluto dare l'ultimo saluto a Luigi Viviani, operaio forestale di 47 anni, tragicamente scomparso nella mattinata di giovedì mentre stava eseguendo interventi di taglio in un bosco al Poggio.



Luigi era molto conosciuto nella comunità garfagnina e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi gli voleva bene. Purtroppo, le ben note restrizioni Covid non hanno permesso a tutti gli amici e conoscenti di partecipare in presenza al rito funebre. Per questo la famiglia ha voluto divulgare pubblicamente un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni hanno dimostrato vicinanza e affetto:



"La famiglia Viviani e i figli Lorenzo e Greta - si legge nella nota - ringraziano di cuore per la manifestazione di vicinanza e di affetto dimostrata in questi giorni di dolore per la scomparsa del nostro caro Luigi: la comunità di Torrite, l'amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana, il sindaco Andrea Tagliasacchi, i nostri sacerdoti don Angelo, don Alex e don Damiano, gli amici e i colleghi di lavoro, la Soc. Coop. Centro Legno, la scuola e i compagni dell'Isi di Barga, soprattutto quelle persone che per le misure precauzionali anti-Covid non abbiamo potuto ringraziare personalmente".



Anche la redazione della Gazzetta del Serchio vuole esprimere la propria vicinanza ai familiari ed unirsi ai tanti messaggi di cordoglio.