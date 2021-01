Castelnuovo



L'appello del governatore agli infermieri in pensione: "Cerchiamo personale per il Centro Alzheimer"

lunedì, 25 gennaio 2021, 17:53

Il governatore della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana Mauro Giannotti lancia un appello alle infermiere e agli infermieri in pensione perché si rendano disponibili a fare attività nel Centro Alzheimer.



"Un Centro Anziani di cui siamo orgogliosi, dove possiamo ospitare fino a 22 persone - esordisce il governatore -; un lavoro di oltre 15 anni, per dare un servizio a tutta la Garfagnana: questo è quanto è riuscita a donare la Misericordia con il lavoro dei volontari".



"Non mancano le idee per pensare ai servizi di cui avrà bisogno la popolazione nei prossimi anni - afferma -, anche perché la popolazione sta cambiando sotto l’aspetto sociale ed economico ed i servizi dovranno adattarsi ai mutamenti e dovranno essere ripensati e probabilmente saranno diversi da quelli che oggi conosciamo. Sarebbe un errore non guardare avanti; è quello che deve fare una associazione radicata sul territorio e che ha dato risposte alle esigenze dei cittadini. Prevedere e agire è l’azione delle Misericordie, ma devono essere sostenute, perché viviamo di volontariato, di persone che donano tempo ed investono nel futuro in modo solidale".



"Abbiamo bisogno di volontari - spiega Giannotti -, ma anche di infermieri che ci permettano di dare continuità di cure ed oggi non riusciamo a trovarne. La professione sanitaria di infermiere non può essere volontaria, noi cerchiamo personale da retribuire per fare un servizio che un volontario non può fare legalmente: dare delle medicine alle persone. Cerchiamo infermieri che ci diano la possibilità di dare assistenza, ed in un momento in cui le aziende sanitarie hanno raccolto tutto il personale disponibile per garantire i servizi sanitari degli ospedali, ci dobbiamo rivolgere alle persone che già hanno dato molto e sono in pensione, a cui chiediamo un sostegno per continuare a dare un servizio alla nostra popolazione".



"Chi può e vuole dare un aiuto - conclude il governatore - può chiamare il n. 348-6401806 ed avrete tutte le informazioni necessarie, possono bastare anche poche ore alla settimana".



A. C.