Castelnuovo



Musicoterapia al pronto soccorso grazie ai giovani della Consulta

martedì, 26 gennaio 2021, 14:43

In questo difficile ed impegnativo periodo, il lavoro degli operatori di un pronto soccorso, ma anche per gli ospiti, è sottoposto a condizioni di particolare stress e tensione. In questa ottica, ogni minimo contributo al benessere di chi vi opera, è ben accetto. E’ stata così accolta con particolare favore da tutto il personale del pronto aoccorso del Santa Croce di Castelnuovo, l’iniziativa della Consulta dei giovani che, questa mattina, ha donato alla struttura un dispositivo per la riproduzione di musica. L’idea era emersa da un confronto tra l’amministrazione comunale e l’ASL, e la Consulta ha pensato bene di rivolgere il proprio impegno in quella direzione.

Così una rappresentanza della Consulta ha consegnato il dispositivo nelle mani dei responsabili e del personale del P.S., nel corso di una piccola cerimonia avvenuta nel piazzale antistante al Pronto Soccorso. Presenti il sindaco Andrea Tagliasacchi, la vicesindaco Chiara Bechelli, l’assessore Patrizia Tolaini, la dott.ssa Piera Banti, responsabile del P.S., la dirigente Romana Lombardi, il dottor Gianluca Barbi e gli infermieri del P.S.



Simone Pierotti