Castelnuovo



Nelle parole di Francolino Bondi, la celebrazione del giorno della memoria

giovedì, 28 gennaio 2021, 14:12

Come in tutta Italia, anche a Castelnuovo di Garfagnana, si sono tenute ieri le celebrazioni per la Giornata della Memoria. In consiglio comunale la commemorazione è stata svolta dal presidente Francolino Bondi con il seguente intervento in apertura di riunione.

“Cari consiglieri, riunendoci nel giorno della Memoria in cui si celebrano le vittime dell’Olocausto, certo di interpretare i sentimenti dell’intera assemblea, sento il dovere di rivolgere un commosso pensiero al popolo ebraico e a tutti coloro - militari e civili - che subirono deportazione, persecuzione prigionia e morte nei campi nazisti. Ad essi credo sia giusto accumunare un pensiero grato e riconoscente nei confronti dei tanti italiani che con grande generosità e molti rischi, si sono opposti coraggiosamente al progetto di sterminio proteggendo i perseguitati e adoperandosi per salvare la vita di tante persone”.

“Anche il nostro comune ha inteso sottolineare questa ricorrenza con una semplice e al contempo solenne cerimonia che si è svolta stamane presso l’Istituto Comprensivo con l’attiva partecipazione degli alunni della Terza B che hanno declamato in un’atmosfera di viva commozione una bella poesia. Il coinvolgimento delle scuole su questi accadimenti è un fatto molto importante al fine di conservare e trasmettere nel futuro la memoria di un tragico periodo della storia in Europa e nel nostro Paese e che ci ha toccato anche tanto direttamente. Per l’occasione il comune di Castelnuovo ha diffuso anche un significativo manifesto, unitamente ad un altro, dedicato alla Giornata del Ricordo, giornata che come si sa, è riferita ai massacri delle Foibe e all’esodo Giuliano Dalmata e viene celebrata il 10 febbraio. Due date intrise di lutti e drammatici eventi che restano un perenne monito per l’Italia e per il mondo intero”.

Al termine dell’intervento Bondi ha voluto ricordare il tragico evento che ha portato alla morte del concittadino Luigi Viviani, anni 47, dipendente della cooperativa Centro Legno Ambiente molto conosciuto e stimato in tutta Castelnuovo e in particolare nella località di Torrite dove Luigi ha vissuto per parecchio tempo. “Alla famiglia, ai figli Lorenzo e Greta così duramente colpiti da questa gravissima incalcolabile perdita il Consiglio Comunale di Castelnuovo Garfagnana, qui riunito, porge e rinnova le più sentite, profonde condoglianze”.