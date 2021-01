Piante cadute per la neve sulle strade

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:28

Il 29 dicembre il comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana è stato assunto dal luogotenente carica speciale Mauro Morotti, già comandante della stazione di Fornaci di Barga che ha retto ininterrottamente dal giugno 1999

mercoledì, 30 dicembre 2020, 15:24

Dal 4 gennaio la campagna vaccinale inizierà anche negli ospedali di Fivizzano, Pontremoli, Barga, Castelnuovo Garfagnana, Volterra e Portoferraio

mercoledì, 30 dicembre 2020, 11:44

È stato presentato oggi, mercoledì 30 dicembre presso l’Hotel “La Lanterna”, il progetto di rigenerazione urbana dell’area in località “Alle Monache” a Castelnuovo di Garfagnana che prevede la realizzazione di due RSA distinte ma sinergiche

venerdì, 25 dicembre 2020, 11:10

Gli auguri del Conapo, sindacato autonomo vigili del fuoco: "Auguriamo a tutti i vigili del fuoco in servizio nella nostra provincia (nelle sedi di Castelnuovo di Garfagnana, Viareggio, Pietrasanta e Lucca) un buon Natale, sempre pronti a prestare soccorso ai cittadini 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, comprese le festività"

mercoledì, 23 dicembre 2020, 20:23

Castelnuovo di Garfagnana, come ogni città italiana, saluta momentaneamente la zona gialla e, da domani, vigilia di Natale, entra nella zona rossa (e arancione) che durerà fino al termine delle festività

martedì, 22 dicembre 2020, 18:11

Solidarietà sotto l’albero e riconoscenza a tutti gli operatori in ambito sanitario: la Fondazione Banca del Monte di Lucca ringrazia con un dono tutti i medici, infermieri, operatori sanitari e lavoratori nell’ambito della salute pubblica del territorio che sono impegnati in prima linea in questi mesi di emergenza sanitaria