Castelnuovo



Pubblicato un volume a 100 anni di distanza dal tragico terremoto

lunedì, 4 gennaio 2021, 12:44

A cento anni di distanza dal tragico terremoto che il 7 settembre 1920 colpì la Garfagnana, la Lunigiana e le vicine aree emiliane e toscane, l’Associazione Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, ha appena annunciato l’uscita della pubblicazione dalla veste grafica elegante e contenuti storici di valenza scientifica dal titolo “Il Terremoto del 1920. Visioni e memorie delle regioni devastate”.

Due sono gli autori che hanno unito i loro intenti e le loro ricerche per offrire ai lettori un prodotto editoriale di qualità: Silvano Benedetti, contrammiraglio della Marina, già direttore del Museo Navale di La Spezia, comandante della Scuola Interforze di Telecomunicazioni e vicecomandante della base navale di La Spezia, e Silvio Fioravanti, archeologo di professione e presidente della Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, entrambi già noti per i loro studi e le loro pubblicazioni di ambito storico.

Il volume, che si aggiunge alla vasta gamma di pubblicazioni edite a cura della Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana riguardanti il territorio, la storia e le tradizioni, offre una visione precisa dei danni, delle vittime, delle tante storie che sono emerse dall’oblio attraverso i documenti ufficiali e i giornali dell’epoca, come omaggio alle centinaia di persone che persero la vita e di quanti dovettero emigrare per riappropriarsi della loro.

La prima parte del libro è dedicata al territorio della Garfagnana e della Valle del Serchio, la seconda alla Lunigiana e alle altre province colpite, e la terza parte agli approfondimenti tematici.

La pubblicazione è patrocinata da Unione Comuni Garfagnana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana.

In attesa di una presentazione ufficiale, che si terrà non appena le disposizioni vigenti lo permetteranno, il volume è già in distribuzione e disponibile presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, tel. 0583.641007.

Scheda

Titolo: Il terremoto del 1920. Visioni e memorie delle regioni devastate

Autori: Silvano Benedetti e Silvio Fioravanti

Editore: Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana

Anno: 2020

Prezzo: € 25,00

Formato: Pagine 216, 23,5 x 31 cm, con oltre 200 illustrazioni e fotografie

Descrizione: Ricerca di carattere storico-documentario con un eccezionale apparato iconografico sul terremoto del 7 settembre 1920 che distrusse tragicamente la Garfagnana, la Lunigiana e le adiacenti aree emiliane e toscane. Questo libro è il primo lavoro che ricostruisce i fatti attraverso un lungo e straordinario lavoro di ricerca di documenti e immagini dell’epoca. Attento alla affidabilità delle fonti, presenta, per la prima volta e con precisione, le distruzioni del sisma e come le comunità della Garfagnana e della Lunigiana abbiano vissuto quel triste periodo, in un’Italia appena uscita dalla prima guerra mondiale. Fatti, personaggi e racconti diretti che ci fanno rivivere un periodo difficile, sicuramente di sacrificio ma anche di speranza in un futuro migliore basato sul duro lavoro e su una vita semplice ma serena. Paese per paese, ci offre una visione precisa dei danni, delle vittime, delle tante storie che sono emerse dall’oblio attraverso i documenti ufficiali e i giornali dell’epoca, come omaggio alle centinaia di persone che persero la vita e di quanti dovettero emigrare per riappropriarsi della loro.

ISBN: 978-88-943335-1-0