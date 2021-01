Castelnuovo



Record di iscritti all’Isi Garfagnana per il prossimo anno scolastico

venerdì, 29 gennaio 2021, 17:57

Si sono concluse con la giornata di lunedì 25 gennaio le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2021/2022, registrando per l’ISI Garfagnana il record degli ultimi anni.



Nell’Istituto Superiore, infatti, con sede a Castelnuovo Garfagnana, si contano ben 193 ragazzi che hanno scelto le scuole dell’ISI per il loro futuro educativo e formativo. Grande la soddisfazione di tutto lo staff di orientamento, guidato dal dirigente scolastico prof. Oscar Guidi, dalla vicepreside prof.ssa Nicoletta Picchi, e costituito dai docenti proff. Simona Comparini (ITT), Roberta Cossu (ITET CAT e Agrario), Sabine Bravi (ITET Afm), Davide Puppa (Ipsia) e Anna Rita Grandini (Liceo), nonché dalla figura strumentale prof.ssa Sara Bertelli.



“Questa situazione ci riempie di orgoglio e soddisfazione,” osserva il dirigente “è la riprova che in un anno difficile come questo che stiamo vivendo siamo riusciti, grazie alle attività proposte dal nostro staff di orientamento, a far arrivare a studenti e famiglie le nostre proposte educative e formative, a far passare anche tramite il mezzo informatico la completezza della nostra offerta didattica. Per questo esprimo un sentito ringraziamento alle quasi duecento famiglie che hanno deciso di affidare a noi il successo formativo dei loro ragazzi, e di questo con orgoglio e sempre nuovo stimolo a migliorare ci facciamo volentieri carico, certi di non tradire le aspettative di cui ci sentiamo investiti”.



La prof.ssa Bertelli, infine, ci tiene a sottolineare che tutte le attività di orientamento in ingresso di quest’anno sono state possibili grazie all’ottima dotazione tecnologica di cui le scuole si avvalgono, nonché alla disponibilità di molti colleghi delle diverse scuole dell’ISI nel mettere a punto le attività presentate in stage, infine ai continui e costanti rapporti di proficua collaborazione e confronto con gli insegnanti orientatori delle scuole medie del territorio, i quali sentitamente ringrazia.