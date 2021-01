Castelnuovo



Si bloccano i freni, camion fermo all'incrocio: disagi al traffico

martedì, 12 gennaio 2021, 10:41

di andrea cosimini

Ancora disagi all'incrocio alle porte di Castelnuovo. Questa mattina, intorno alle 7.15, un grosso camion silo con cemento liquido al suo interno, diretto verso via N. Fabrizi e proveniente da Lucca, nell'atto di compiere la salita si è dovuto fermare perché il retro del mezzo è rimasto bloccato a causa dei freni.



Sul posto si è diretta la polizia locale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, coadiuvata da una pattuglia della polizia provinciale, per gestire il traffico. Gli agenti, per rimettere l'autoarticolato in condizione di ripartire anche con i freni bloccati, hanno dovuto chiamare il soccorso Blefari da Lucca che ha restituito aria all'impianto frenante posteriore del mezzo permettendogli di riprendere la propria marcia.



Disagi per gli automobilisti. Gli agenti sono riusciti a far passare, solo in un senso (da via N. Fabrizi in direzione Lucca), una macchina alla volta. I veicoli sono riusciti a transitare passando parzialmente sul marciapiede, grazie anche alla neve accumulata che ha fatto da scivolo. I mezzi pesanti e gli autobus scolastici, invece, sono stati tutti deviati sulla variante. Alcuni, arrivati troppo a ridosso del camion bloccato, non sono però riusciti a fare manovra. Il traffico è stato sbloccato all'incirca verso le 9.30.



Dalle prime ricostruzioni, sembra si sia trattato di un guasto tecnico per cui l'autista sarebbe incolpevole. Gli autoarticolati di questo tipo, infatti, hanno dei freni supplementari nel silo: probabilmente per il freddo, stamattina piuttosto accentuato, la pressione dell'aria è scesa e i freni si sono automaticamente bloccati. E' una misura di sicurezza. In questi casi è necessario l'intervento di tecnici specializzati per restituire aria ai freni.



Non risultato danni.