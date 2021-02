A Castelnuovo salvata una poiana

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 2 febbraio 2021, 14:21

Sono quattro i comuni della provincia di Lucca inseriti nell’elenco predisposto da TIM relativo all’offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica. Oltre al capoluogo Lucca, figurano Capannori, Viareggio e Castelnuovo di Garfagnana

martedì, 2 febbraio 2021, 09:09

Dieci posti per giovani tra i 18 e i 28 anni che hanno voglia di mettersi in gioco a servizio della comunità, con scadenza di presentazione delle domande fissata per il 15 febbraio

lunedì, 1 febbraio 2021, 09:50

Un autocarro con traino a rimorchio è rimasto bloccato stamattina, intorno alle 9, nella discesa all'uscita del parcheggio in via Pietro Togneri (parcheggio bowling) a Castelnuovo di Garfagnana, a circa 50 metri, in linea d'aria, dalla caserma dei vigili del fuoco

sabato, 30 gennaio 2021, 11:57

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che sono iniziati i lavori di adeguamento all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana che porteranno, tra l'altro, alla realizzazione del nuovo blocco operatorio per oltre 5 milioni di euro di lavori

venerdì, 29 gennaio 2021, 17:57

Si sono concluse con la giornata di lunedì 25 gennaio le iscrizioni alle scuole superiori per l’anno scolastico 2021/2022, registrando per l’ISI Garfagnana il record degli ultimi anni

giovedì, 28 gennaio 2021, 16:12

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, chiede che la burocrazia non ostacoli la creazione di un parcheggio temporaneo nei pressi del locale nosocomio