Castelnuovo



Camion rimane bloccato all'uscita del parcheggio: rimosso dai vigili

lunedì, 1 febbraio 2021, 09:50

di andrea cosimini

Un autocarro con traino a rimorchio è rimasto bloccato stamattina, intorno alle 9, nella discesa all'uscita del parcheggio in via Pietro Togneri (parcheggio bowling) a Castelnuovo di Garfagnana, a circa 50 metri, in linea d'aria, dalla caserma dei vigili del fuoco.



Da una prima ricostruzione, il camion safrebbe rimasto bloccato in quanto la pedana posteriore avrebbe toccato l'asfalto, togliendo trazione alle ruote posteriori. Il mezzo è rimasto fermo in mezzo alla strada ed è stato necessario l'intervento degli operatori del 115 che, tramite un altro mezzo al distaccamento, hanno provveduto alla rimozione.



L'operazione è stata fortunatamente celere e non si sono registrati grossi disagi al traffico.