Dopo 31 anni chiude lo storico negozio di abbigliamento di Agnese e Mirella

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:14

di simone pierotti

Il negozio di abbigliamento “A.M. Abbigliamento di Daddoveri”, situato in via Vittorio Emanuele è comunemente noto come “Agnese e Mirella”. Talmente conosciute sono le due titolari che lo rilevarono 31 anni fa che non c’è bisogno di altre denominazioni. Dopo tanta e onorata attività, le due donne hanno deciso di chiudere, guadagnandosi la meritata pensione. Nessuna chiusura dovuta al covid o a momenti di crisi, solo … l’agognato riposo, per godersi la famiglia e gli splendidi nipotini.

“L’avventura – raccontano Agnese e Mirella con un pizzico di commozione – è iniziata nel 1990 quando abbiamo rilevato il negozio della famiglia Marzocchini nel centro di Castelnuovo. Oggi vogliamo salutare i nostri affezionati clienti ai quali abbiamo riservato promozioni vantaggiose fino alla svendita totale per esaurire la merce. Grazie a tutti!”.