Fiocco azzurro alla Misericordia: è nato Joele

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:14

Il negozio di abbigliamento “A.M. Abbigliamento di Daddoveri”, situato in via Vittorio Emanuele è comunemente noto come “Agnese e Mirella”. Talmente conosciute sono le due titolari che lo rilevarono 31 anni fa che non c’è bisogno di altre denominazioni

sabato, 13 febbraio 2021, 16:18

In merito al recente intervento del presidente dell’associazione “Amici del Cuore” della Valle del Serchio sulla situazione dei servizi cardiologici, la direzione dell’Asl aveva già risposto alla nota dell’associazione, con la quale è già fissato anche un incontro per approfondire queste tematiche

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:02

Il gruppo di minoranza del comune di Castelnuovo di Garfagnana ha sollecitato l’azienda sanitaria locale affinché predisponga per gli ospedali un servizio di connessione Wifi gratuito al momento inesistente

giovedì, 11 febbraio 2021, 17:43

Da lunedì 8 febbraio ha aperto i battenti la nuova stazione di servizio a marchio BFuel a Castelnuovo di Garfagnana, in località Orto Murato (Piano Pieve), Traversa di Via Pietro Togneri, 1

giovedì, 11 febbraio 2021, 11:56

Il comune di Castelnuovo di Garfagnana ha ottenuto due importanti finanziamenti da parte della regione Toscana nell’ambito del bando della sicurezza stradale nei centri abitati

martedì, 9 febbraio 2021, 12:41

Si arricchisce la dotazione tecnologica in uso all’ISI Garfagnana grazie all’arrivo, nei giorni scorsi, della nuova pedana sensoriale. Questo particolare strumento, grazie alle vibrazioni emesse, permette di sperimentare i suoni e di conseguenza favorisce una maggiore conoscenza del proprio corpo