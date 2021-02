Castelnuovo



Il cordoglio di Francolino Bondi e del consiglio comunale per l’attentato in Congo

sabato, 27 febbraio 2021, 18:09

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Castelnuovo Garfagnana, il presidente Francolino Bondi, a nome di tutta la comunità castelnuovese, ha espresso il cordoglio per l’uccisione dell’ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci e dell’autista congolese Milambo.

“Prima di dare inizio ai nostri lavori, certo di interpretare il sentimento di voi tutti, desidero esprimere .il grande dolore del consiglio comunale per le uccisioni del giovane ambasciatore Luca Attanasio e dell’altrettanto giovane carabiniere Vito Iacovacci avvenute il 22 febbraio, nello scontro a fuoco tra i loro assalitori e i ranger congolesi intervenuti in soccorso nella foresta di Virunga. Nella sparatoria ha perduto la vita anche l’autista congolese Mustapha Milambo che da tempo accompagnava nei suoi spostamenti l’ambasciatore Attanasio. I funerali di stato celebrati ieri nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Roma alla presenza delle massime autorità della repubblica hanno rappresentato e testimoniato l’angoscia e il cordoglio di tutto il paese per la tragica morte di questi due eroici servitori dello stato. Il consiglio comunale di Castelnuovo Garfagnana qui riunito partecipa con sentimenti di affetto e vicinanza al dolore delle famiglie dell'ambasciatore e del carabiniere uccisi, al lutto del Corpo Diplomatico, dell’Arma dei Carabinieri e a quello della famiglia di Mustapha Milambo anche lui vittima innocente di questo tragico barbaro avvenimento. Con l’auspicio che fatti di questa ferocia e di tanta violenza non accadano mai più”.