Castelnuovo



Isi Garfagnana, in dotazione la nuova pedana sensoriale

martedì, 9 febbraio 2021, 12:41

Si arricchisce la dotazione tecnologica in uso all’ISI Garfagnana grazie all’arrivo, nei giorni scorsi, della nuova pedana sensoriale. Questo particolare strumento, grazie alle vibrazioni emesse, permette di sperimentare i suoni e di conseguenza favorisce una maggiore conoscenza del proprio corpo. Luce e colore rendono l’esperienza completa, poiché la riproduzione degli elementi della natura è arricchita anche da note cromatiche.

Il suo acquisto è stato possibile grazie ai proventi del concorso, tenutosi nell’anno scolastico 2019/ 2020 “L’albero che vorrei”, indetto dalla Camera di Commercio di Pietrasanta, in cui il progetto dell’ISI Garfagnana si è classificato al primo posto. Secondo la prof.ssa Simona Salotti, Funzione Strumentale per l’Inclusione, la pedana è adatta a progettare numerose attività didattiche ed inclusive, può essere utilizzata sia sdraiati che in piedi, la sua caratteristica risiede nel trasformare i suoni in vibrazioni accompagnati anche dalla proiezione di video, ma non è uno strumento che va inteso solo nell’ottica del rilassamento, poiché è adatta a svariate attività personalizzate e multisensoriali. Ricorda la prof.ssa Romina Bertellotti, referente del progetto risultato vincitore, che “La pedana favorisce ed integra la memoria muscolare ed è un valido aiuto per definire percorsi di apprendimento. Tra i suoi possibili utilizzi figurano musicoterapia, danza terapia, ascolto corporeo, logopedia, massaggio sonoro e sviluppo psico- motorio”. Il team dell’inclusione sta appunto valutando in questi giorni la sua collocazione, per creare intorno ad essa un ambiente idoneo, plurisensoriale, adatto a progettare per ogni studente un percorso unico e individualizzato, così da poterne sfruttare in ogni sfumatura le potenzialità ed offrire un servizio sempre più completo, inclusivo e all’avanguardia agli alunni con bisogni educativi speciali.