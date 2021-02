Castelnuovo



La minoranza di Castelnuovo: “Attivare wifi gratuito negli ospedali della zona”

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:02

Il gruppo di minoranza del comune di Castelnuovo di Garfagnana ha sollecitato l’azienda sanitaria locale affinché predisponga per gli ospedali un servizio di connessione Wifi gratuito al momento inesistente.

“Purtroppo – si legge in una nota stampa - in questo momento così difficile, con le restrizioni causate dall’emergenza Covid-19 i pazienti sono costretti a rimanere distanti dalle persone a loro care, talvolta per lunghi periodi, in alcuni casi, purtroppo, anche nel momento dell’ultimo saluto. La possibilità di mettersi in contatto con i propri familiari attraverso l’utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione, costituirebbe un grande conforto e migliorerebbe di fatto la qualità della degenza”.

“All’interno di un Ospedale diventa dunque fondamentale una connessione Wi-fi efficace, ne trarrebbero vantaggio non solo i pazienti, ma anche la struttura stessa che potrebbe utilizzare la cartella clinica elettronica, molto più pratica e sicura di quella cartacea, che consente la gestione immediata di tutti i dati clinici del paziente su supporto informatico, cosa ormai in uso in qualsiasi ospedale. Tra l’altro nell’ambito del progetto ‘’Piazza WiFi Italia’’ il Ministero dell’Innovazione tecnologica con alcuni partner privati sta procedendo alla fornitura e all’installazione di Access Point WiFi gratuiti negli ospedali pubblici che ne hanno fatto richiesta”.

“Per questo chiediamo alla ASL che, in un’ottica di attenzione sempre maggiore al benessere anche psicologico dei pazienti ricoverati, provveda ad offrire questo importante servizio che consente di mantenere una relazione con i propri familiari durante la degenza”.