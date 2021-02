Castelnuovo



Nuova stazione di servizio a Piano Pieve: benzina, diesel e la novità del Gpl

giovedì, 11 febbraio 2021, 17:43

di simone pierotti

Un nuovo distributore di carburanti in Garfagnana: da lunedì 8 febbraio ha aperto i battenti la nuova stazione di servizio a marchio BFuel a Castelnuovo di Garfagnana, in località Orto Murato (Piano Pieve), Traversa di Via Pietro Togneri, 1. La struttura, ben visibile e comodamente raggiungibile, si trova lungo la Strada Regionale 445 della Garfagnana, nei pressi della stazione dei Vigili del Fuoco.

Si tratta della 6^ area di servizio gestita dalla BFuel S.r.l., importante compagnia del settore della Toscana, la prima in provincia di Lucca.

La grossa novità per gli automobilisti della zona è rappresentata dall’arrivo, a lungo atteso, del Gpl, che si aggiunge, ovviamente, alla tradizionale offerta di benzina e diesel. Altra ghiotta novità, il costo del rifornimento rimane lo stesso, sia al servito che al self service.

La stazione di servizio è aperta dal lunedì al venerdì con orario 7:30 – 12 e 15 – 19, il sabato con orario 7:30 – 13, mentre rimane chiuso la domenica. In assenza di personale, naturalmente, è attivo 24 ore su 24 il rifornimento self service (solo benzina e diesel).

L’ampia area di servizio comprende anche la colonnina per la ricarica delle auto elettriche, una piazzola di sosta per svuotamento acque grigie per autocaravan, l’area – gomme, e prevede anche la vendita di olio motori, miscela e altri servizi per la vostra auto.

Per informazioni più dettagliate è possibile contattare i riferimenti: 340/1201684 e 0586/680325 interno 2.