Castelnuovo



Servizio civile, 10 posti alla misericordia di Castelnuovo

martedì, 2 febbraio 2021, 09:09

“Una grande esperienza di vita e un'opportunità di crescita individuale e sociale al servizio di chi ne ha bisogno”: questo l'invito ai giovani della Misericordia di Castelnuovo, parlando del bando per il servizio civile universale: dieci posti per giovani tra i 18 e i 28 anni che hanno voglia di mettersi in gioco a servizio della comunità, con scadenza di presentazione delle domande fissata per il 15 febbraio (on-line all'indirizzo https.//domandaonline.serviziocivile.it).



Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 335 630 0861.