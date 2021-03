Castelnuovo



Antica Valserchio forma i tessitori del futuro

mercoledì, 3 marzo 2021, 11:03

Antica Valserchio riceve il marchio “Sodalitas Call for Future”, l’iniziativa di Fondazione Sodalitas che coinvolge le imprese impegnate a realizzare un futuro sostenibile per i cittadini del mondo di domani secondo l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.)

Antica Valserchio è parte dell’iniziativa con il progetto “I Tessitori del Futuro” che include tre importanti programmi formativi promossi dall’azienda con risultati estremamente positivi, creando un circolo virtuoso di benefici per la comunità locale e per l’azienda stessa: la creazione della Scuola Tessile Garfagnana, lo sviluppo del programma di formazione “SUPER TEXTILE” - Corso per Addetto alla lavorazione Tessile in collaborazione con la fondazione Arte della Seta Lisio e l’attivazione del percorso di formazione "Sistema moda" con articolazione "tessile, abbigliamento e moda" che coinvolge gli studenti del 4° e 5° anno dell'istituto tecnico tecnologico "F. Vecchiacchi" dell'Isi Garfagnana.

Le iniziative esprimono il profondo radicamento di Antica Valserchio nel proprio territorio, che da sempre si concretizza in investimenti e progetti continuativi a sostegno della comunità della Garfagnana e dal fatto che l’azienda - unica depositaria di tecniche della tradizione tessile lucchese e proprietaria di produzioni industriali tecnologicamente all’avanguardia - si trova ad essere la sola realtà del comparto nel raggio di 100 km in una zona a basso sviluppo industriale. Da qui la necessità e il desiderio di Antica Valserchio di impegnarsi in prima linea nella formazione di profili specializzati nel territorio garfagnino: con il supporto della comunità montana e di un’agenzia formativa, nel 2006 l’azienda dà vita alla Scuola Tessile Garfagnana, per salvaguardare e trasmettere il prezioso know-how relativo alla tessitura a mano e per formare ragazzi e ragazze che possano poi trovare un’opportunità professionale all’interno dell’azienda.

Nel 2019 l’azienda ha inoltre sviluppato un programma di formazione in collaborazione con la fondazione Arte della Seta Lisio denominato “SUPER TEXTILE” - Corso per Addetto alla lavorazione Tessile, con lo scopo di innalzare ulteriormente le competenze tecniche di profili già formati. Le attività si svolgono direttamente in azienda e i partecipanti vengono coinvolti in attività di stage in Antica Valserchio nel contesto tecnico/produttivo per un’applicazione pratica di quanto appreso.

Per quanto riguarda l’attività industriale, è stato invece attivato nel 2017 il percorso di formazione "Sistema moda" con articolazione "tessile, abbigliamento e moda" che coinvolge gli studenti del 4° e 5° anno dell'istituto tecnico tecnologico "F. Vecchiacchi" dell'Isi Garfagnana, un indirizzo che offre agli studenti l'opportunità di sviluppare competenze specifiche per operare nei diversi contesti delle realtà produttive del Sistema Moda italiano, nell'ambito dell'ideazione, progettazione, produzione e marketing.

Il progetto trova il supporto tecnico dell'Istituto Tecnico Buzzi di Prato e la messa in disponibilità da parte della azienda di risorse tecniche.

La prospettiva data dalla creazione di questi “incubatori di professionalità” nell’area di Castelnuovo Garfagnana ha dato risultati estremamente positivi per la comunità e per l’azienda.

Per quanto riguarda le attività della Scuola Tessile e del corso di formazione, queste hanno portato una crescita della struttura del reparto di tessitura a mano di Antica Valserchio, che ha incrementato il numero di addetti dai 12 del 2007 ai 16 del 2020, con un abbassamento dell'età media del reparto (spostata dai 45,6 anni del 2007 ai 36.4 del 2020).

Il percorso in ambito tecnico ha portato a un potenziamento del reparto di tecnologie di tessitura, con l'introduzione della tecnica a 8 licci (prima assente dall’offerta produttiva della tessitura a mano). Per quanto riguarda il reparto industriale, invece, il percorso di formazione ha portato a numerosi inserimenti diretti all’interno della forza lavoro di Antica Valserchio.

“I Tessitori del Futuro”, come azione d’impresa parte di “Sodalitas Call for Future” è inclusa nel concorso Together for Future e sarà tra i progetti presentati aI 2 milioni di studenti delle 7.500 scuole secondarie di secondo grado d’Italia per ispirarli a esprimere aspettative e proposte per realizzare un futuro sostenibile.