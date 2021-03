Castelnuovo



Donati due tablet ai pazienti della medicina di Castelnuovo

martedì, 2 marzo 2021, 13:00

Due tablet donati dalla ditta SMAI Srl di Pieve Fosciana per consentire ai pazienti ricoverati nella struttura di Medicina dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana di restare collegati con i propri familiari.

I due dispositivi sono stati consegnati davanti all’ingresso principale del “Santa Croce” dai due responsabili della ditta, Roberta e Riccardo Bechelli, al direttore della Medicina di Castelnuovo Giancarlo Tintori e alla coordinatrice infermieristica della struttura Patrizia Panelli, alla presenza della referente della direzione ospedaliera della Valle del Serchio Romana Lombardi e dell'assessore alla Sanità e al Sociale del Comune di Castelnuovo Patricia Tolaini.

Il dottor Tintori ha quindi ringraziato Roberta e Riccardo Bechelli per questa donazione, evidenziando l’utilità di questi dispositivi per i pazienti e per la vita di reparto. Il loro utilizzo produce infatti importanti benefici per la salute dei pazienti, che possono comunicare in maniera regolare con i propri cari nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia.

Al ringraziamento si è unita, anche a nome della direzione aziendale, la dottoressa Lombardi, la quale ha espresso, più in generale, la sua gratitudine per la vicinanza umana e sociale dimostrata dalla comunità della Valle del Serchio alle attività degli ospedali e del territorio.