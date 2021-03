Castelnuovo



Evento online in occasione della giornata internazionale della donna

giovedì, 4 marzo 2021, 17:39

In Arte Donna, è l'evento online pensato da Progetto Donna per la Giornata Internazionale della Donna quale completamento di “Donna, Arte e Scienza” realizzato solo in parte nel 2020 per il sopraggiungere del Covid-19.



"Concludiamo quest'anno - esordisce Progetto Donna - la nostra carrellata di scienziate ed artiste grazie alle nostre straordinarie ospiti che ci porteranno nel mondo della pittura, del teatro e della musica con tutta la loro passione e la loro professionalità".



"Lodovica Rebechi (pittrice) - afferma -, Michela Innocenti (attrice e regista), Giulia Perelli (attrice) e Anita Azzi (pianista) ci confideranno come hanno scoperto il loro talento, come lo hanno nutrito, come vivono la loro arte".



Introduce Alice Dini – Associazione Progetto Donna



Presenta la diretta streaming Simona Toni



Regia di Giuseppe Scali



Evento patrocinato da Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Commissione Pari Opportunità di Castelnuovo di Garfagnana e Associazione Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana.





Broadcast in diretta streaming sul canale YOUTUBE <EMA VINCI official>



e sulle pagine Facebook < Progetto Donna >



e < Notizie dirette e riflesse di Arte e Musica >