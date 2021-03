Castelnuovo



"Gazze ladre a 'Striscia': perché la Rocca Ariostesca sullo sfondo?"

lunedì, 15 marzo 2021, 17:43

“La settimana scorsa, durante la nota trasmissione televisiva “Striscia la notizia”, mi è capitato di assistere ad una scena che mi ha lasciata a dir poco perplessa”.

Esordisce così il capogruppo della minoranza comunale Silvia Bianchini che continua a spiegare: “I due conduttori nella gag iniziale si scambiavano battute su gazzette e gazze ladre, fino ad arrivare alla simulazione del furto del portafoglio da parte di Iacchetti. E fin qui nulla di strano, se non fosse che il tutto si è svolto con alle spalle la foto della nostra Rocca Ariostesca, come a simulare che il tutto si fosse svolto lì. Ora... come mai avessero associato la Rocca - dunque Castelnuovo - al furto di un portafoglio per me era un mistero, oltretutto un mistero alquanto fastidioso. La nostra terra forse si è trasformata di nuovo in “terra di lupi e di briganti”?

“Ho pensato che qualcuno della nostra amministrazione chiedesse spiegazioni ufficiali prima di me - incalza Bianchini -, ma visto che nessuno si è mosso a difendere il buon nome della nostra bella terra, ho pensato di scrivere personalmente alla redazione di Striscia, la quale, devo dire prontamente, mi ha risposto che la gag in oggetto è partita da una curiosa notizia comparsa su www.luccaindiretta.it che riportava dell’invasione di gazze che costringono gli abitanti a difendersi con gli ombrelli".



"Nessun riferimento dunque a furti che sarebbero avvenuti nel paese in questione - conclude la capogruppo -, che in realtà era Maggiano e non Castelnuovo. Il fatto che sullo sfondo ci fosse una foto della Rocca invece che di Maggiano è stato un errore che hanno riconosciuto e al quale porranno rimedio inserendo prossimamente questa svista in uno dei periodici servizi sugli errori in tv”.