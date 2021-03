Castelnuovo



Lavori di messa in sicurezza idraulica sulla strada ai Cerri

mercoledì, 17 marzo 2021, 17:12

Tra gli interventi finanziati nell’ambito del Documento Operativo per la Difesa del suolo per l’anno 2021 approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana N. 193 del 8/3/2021 rientrano i lavori di messa in sicurezza idraulica della strada di Località ai Cerri.

L’intervento, finanziato per un importo complessivo di €. 809.500,00, dispone già di un progetto esecutivo redatto dallo Studio STAI di Castelnuovo di Garfagnana e prevede la demolizione del ponte che attraversa il torrente Turrite collegando la località ai Cerri e la SP 13 ed il suo completo rifacimento.

L’area in questione è posta in corrispondenza del torrente Turrite Secca lungo la strada che collega la località ai Cerri con la strada provinciale per Arni SP n.13.

In passato alcuni eventi alluvionali avevano determinato condizioni di alta pericolosità per l’esondazione del torrente a causa del trasporto solido sospeso che incastratosi nella pila centrale del ponte aveva provocato un forte innalzamento dei livelli idrici sino all’impalcato del ponte stesso, e solo il pronto intervento della Protezione Civile comunale impedì che l’opera venisse completamente travolta, determinando l’isolamento di una popolazione di alcune centinaia di abitanti.

Essendo il ponte l’unico accesso carrabile alla località ai Cerri, per evitarne l’isolamento durante la demolizione dello stesso, sarà provvisoriamente realizzata una pista carrabile di guado del torrente.