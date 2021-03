Muore a 53 anni Valdemaro Panzani: comunità in lutto

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 17 marzo 2021, 17:12

L’area in questione è posta in corrispondenza del torrente Turrite Secca lungo la strada che collega la località ai Cerri con la strada provinciale per Arni SP n.13

mercoledì, 17 marzo 2021, 12:57

La votazione finale avverrà sabato 29 maggio con la proclamazione del vincitore del concorso. Oltre al premio letterario alla miglior opera di saggistica storica, durante tale cerimonia vengono conferiti anche altri riconoscimenti speciali

lunedì, 15 marzo 2021, 17:43

La capogruppo della minoranza comunale di Castelnuovo di Garfagnana, Silvia Bianchini, riporta questa clamorosa 'svista' della nota trasmissione televisiva "Striscia la notizia"

lunedì, 15 marzo 2021, 12:23

Ancora posti disponibili per il corso SEMED - Segreteria Social Media che forma addetti all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle informazioni, organizzato a Castelnuovo Garfagnana dall'agenzia formativa Per-Corso in collaborazione con l'ISI Garfagnana

venerdì, 12 marzo 2021, 16:10

Ha lottato come un leone contro la malattia che la aveva colpita ma ha dovuto arrendersi: Tiziana Brondi, donna di 59 anni di Colle, una frazione di Castelnuovo di Garfagnana, è morta questa mattina nell’hospice di Villetta dove era ricoverata

lunedì, 8 marzo 2021, 08:24

In occasione della ricorrenza internazionale della Festa delle Donne di lunedì 8 marzo, Castelnuovo ha dedicato due eventi nella giornata di oggi, uno in presenza ed uno on-line