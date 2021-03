Muore donna di 59 anni, comunità in lutto

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 8 marzo 2021, 08:24

In occasione della ricorrenza internazionale della Festa delle Donne di lunedì 8 marzo, Castelnuovo ha dedicato due eventi nella giornata di oggi, uno in presenza ed uno on-line

venerdì, 5 marzo 2021, 14:47

Alla riunione hanno preso parte il sindaco Andrea Tagliasacchi, la responsabile “Zona Lucca, Pistoia, Massa” Laura Ventura e il capo unità operativa Lucca e Garfagnana di E-Distribuzione Stefano Biagioni

giovedì, 4 marzo 2021, 17:39

In Arte Donna, è l'evento online pensato da Progetto Donna per la Giornata Internazionale della Donna quale completamento di “Donna, Arte e Scienza” realizzato solo in parte nel 2020 per il sopraggiungere del Covid-19

mercoledì, 3 marzo 2021, 11:03

Antica Valserchio riceve il marchio ‘Sodalitas Call For Future’ per le iniziative formative “I tessitori del futuro”

martedì, 2 marzo 2021, 13:00

Due tablet donati dalla ditta SMAI Srl di Pieve Fosciana per consentire ai pazienti ricoverati nella struttura di Medicina dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana di restare collegati con i propri familiari

lunedì, 1 marzo 2021, 08:29

Il saluto a Vincenzo Placido, scomparso ieri all'età di 79 anni, da parte del primo cittadino di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi