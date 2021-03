Castelnuovo



Petrucci-Fantozzi (FdI): "Castelnuovo e Barga sono ospedali fondamentali e vanno rafforzati"

lunedì, 22 marzo 2021, 16:06

I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Diego Petrucci e Vittorio Fantozzi hanno visitato gli ospedali di Castelnuovo di Garfagnana e Barga.

"Continuo il mio tour degli ospedali territoriali - ha dichiarato Petrucci - perché sono un presidio fondamentale nella macchina dell'assistenza sanitaria. Castelnuovo Garfagnana e Barga, i due ospedali che ho visitato oggi, sono entrambi situati in territori lontani dagli hub provinciali e difficili da raggiungere per oggettive ragioni geografiche. Il fallimento del modello Rossi-Saccardi, sotto la spinta del Covid, ha definitivamente dimostrato come gli ospedali periferici debbano essere rafforzati e non indeboliti per poter rispondere alle necessità della popolazione in maniera efficace".

"Dobbiamo rafforzare le strutture sanitarie sul territorio - concorda Fantozzi - Queste visite sono state anche una bella occasione per ringraziare tutto il personale medico-sanitario che, grazie a sforzi notevoli, riesce a sopperire a tutte le carenze di carattere organizzativo che sono emerse e continuano ad emergere in questa fase di pandemia".