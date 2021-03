Castelnuovo



Segreteria e social media: ancora posti disponibili per il corso gratuito per under 18 a Castelnuovo

lunedì, 15 marzo 2021, 12:23

Ancora posti disponibili per il corso SEMED - Segreteria Social Media che forma addetti all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle informazioni, organizzato a Castelnuovo Garfagnana dall'agenzia formativa Per-Corso in collaborazione con l'ISI Garfagnana.

Questo corso è biennale e gratuito in quanto finanziato con risorse di Garanzia Giovani nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, ed è rivolto a minorenni che hanno terminato il primo ciclo di studi. Unisce la gestione di una segreteria, aziendale o di eventi, alla gestione dei social media per la promozione di imprese, negozi e prodotti.



Perché queste cose sono entrambe importanti? "Il mondo del lavoro negli ultimi anni è profondamente cambiato e il corretto utilizzo dei social media è diventato competenza obbligatoria al fine di evidenziare a quante più persone possibile l'attività svolta dalle aziende – spiega Davide Puppa, docente dell'ISI Garfagnana che organizza il corso con l'agenzia formativa Per-Corso -. Grande rilevanza ha acquisito l'organizzazione aziendale e il preciso scheduling delle attività svolte, lavoro che nelle aziende viene svolto dalla segreteria".

SEMED - Segreteria Social Media forma 15 addetti all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle informazioni e ha una durata di 2100 ore di cui 800 di stage. A che livello di profondità scende questo corso in tema social media? Gli insegnanti provengono da agenzie specializzate?

"Il punto di forza di questo corso – spiega - è che gli insegnanti incaricati provengono dal mondo del lavoro con il preciso obiettivo di mettere disposizione degli allievi tutto il loro know how".

Quali aziende fanno richiesta di questo tipo di formazione segreteria + social media? Per quali ruoli? "Si tratta di aziende giovani, dinamiche e al passo con i tempi, che intendono ampliare il proprio business".

Qual è il candidato ideale per questa formazione? "Ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni dinamici e ambiziosi con la voglia di trasformare l'utilizzo dei social media in un lavoro al servizio delle aziende, con particolare attenzione al lavoro di segreteria".

La scadenza delle iscrizioni è domenica 4 aprile 2021. Per informazioni: agenzia Per-corso 0583 333305, info@per-corso.it.