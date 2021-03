Castelnuovo



Tre incontri di spiritualità con l'azione cattolica

martedì, 30 marzo 2021, 15:24

L’azione cattolica diocesana propone tre incontri di spiritualità, nelle aree pastorali della diocesi : Piana di Lucca, Valle del Serchio e Versilia .



Ha iniziato il 28 marzo per la Domenica delle Palme l’AC della Garfagnana presso il Duomo di Castelnuovo di Garfagnana: si sono​ ​ritrovati in Chiesa alle ore 17, l’ACR, il settore giovani e​ il settore adulti, ​per​ la “Via Crucis”, guidata dall’assistente vicariale AC Don Alex Martinelli e organizzata dai Bimbi e dai giovanissimi di ​AC.



Al termine la partecipazione alla celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Paolo​ Giulietti e concelebrata dai parroci Mons. Angelo Pioli​ e Don Alex Martinelli.

Nell’omelia, l’Arcivescovo Paolo ha messo in risalto la teologia del brano del Vangelo di Marco individuando delle figure che rappresentano i rischi che ​ il discepolo deve affrontare per seguire Gesù: il rischio di perdere tempo/stanchezza, il rischio ​ di perdere la propria ​ reputazione agli occhi del mondo, il rischio di perdere del denaro nell' affrontare le missioni evangeliche e ​ quello anche di rischiare la vita.



Per la Versilia l'incontro si svolgerà nella settimana santa presso la parrocchia di S. Giovanni Bosco , guidato da don Luigi Angelini, vice assistente AC Giovani.



Domenica 25 aprile si ritroverà invece l’A.C per la città e la Piana di Lucca.



Nella speranza che questi incontri contribuiscano ad una crescita spirituale, ma anche a una maggiore conoscenza dell'esperienza associativa sia da parte dei preti che dei laici, invitiamo tutti a cogliere questa opportunità.