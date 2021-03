Vincenzo Placido, le condoglianze del sindaco Andrea Tagliasacchi

Altri articoli in Castelnuovo

domenica, 28 febbraio 2021, 08:29

Delusione, rabbia, disperazione? Sono tre dei sentimenti ricorrenti quando parliamo con chi lavora nel settore ma, almeno dalle nostre parti, si è affrontata la crisi con spirito e determinazione, cercando di limitare i danni

sabato, 27 febbraio 2021, 18:09

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Castelnuovo Garfagnana, il presidente Francolino Bondi, a nome di tutta la comunità castelnuovese, ha espresso il cordoglio per l’uccisione dell’ambasciatore Attanasio, del carabiniere Iacovacci e dell’autista congolese Milambo

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:54

Nella giornata di oggi è venuto alla luce, all'ospedale di Pisa, un bellissimo bimbo, Joele, figlio di due operatori del Centro Alzheimer, Federico Vanni e Simona Bertucci, entrambi residenti a Castelnuovo

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:14

Il negozio di abbigliamento “A.M. Abbigliamento di Daddoveri”, situato in via Vittorio Emanuele è comunemente noto come “Agnese e Mirella”. Talmente conosciute sono le due titolari che lo rilevarono 31 anni fa che non c’è bisogno di altre denominazioni

sabato, 13 febbraio 2021, 16:18

In merito al recente intervento del presidente dell’associazione “Amici del Cuore” della Valle del Serchio sulla situazione dei servizi cardiologici, la direzione dell’Asl aveva già risposto alla nota dell’associazione, con la quale è già fissato anche un incontro per approfondire queste tematiche

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:02

Il gruppo di minoranza del comune di Castelnuovo di Garfagnana ha sollecitato l’azienda sanitaria locale affinché predisponga per gli ospedali un servizio di connessione Wifi gratuito al momento inesistente