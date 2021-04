Castelnuovo



Cardiolodia a Castelnuovo, Cisl: "Assumere personale e garantire assistenza"

sabato, 17 aprile 2021, 11:32

Massimo Petrucci e Luciano Cotrozzi, rispettivamente Cisl Fp e Cisl Medici Lucca, critica l'azienda sanitaria per la gestione del personale nell'ospedale di Castelnuovo.



"Era chiaro da tempo - esordiscono - che una non efficiente programmazione e una conseguente deludente gestione avrebbe portato a ciò che oggi sta vivendo cardiologia di Castelnuovo così come altre strutture sia della Valle del Serchio che della Piana di Lucca".



"Inutile girarci intorno - tuonano -: nonostante i ripetuti solleciti sindacali, inascoltati dall'azienda, il personale è insufficiente per garantire servizi sanitari adeguati, sopratutto in questo momento di pandemia che obbliga il personale a lavorare sotto stress e con carichi di lavoro disumani. L'unica soluzione trovata al momento dall'azienda è stata quella di obbligare il personale, con provvedimenti che CISL ritiene non legittimi a mettersi in mobilità da una zona all'altra del territorio aziendale per cercare di coprire buchi che si sono venuti a creare in certe strutture senza considerare che gli stessi buchi si vanno così a creare nelle strutture di appartenenza del personale messo in mobilità".



"Cisl fp e Cisl medici di Lucca - concludono - hanno chiesto alla direzione aziendale di rimuovere quei provvedimenti adottati per mettere in mobilità il personale che le stesse organizzazioni sindacali considerano non legittime e contemporaneamente di attivare con immediatezza tutte le procedure previste per l'assunzione di personale al fine di dotare le strutture sanitarie di organici adeguati per garantire una assistenza efficace e sicura, degna di una sanità pubblica solidale e universalistica".