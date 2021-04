Castelnuovo



Castelnuovo, il totale dei positivi sale a 44. Bechelli: “Rincuora assenza di ricoveri”

mercoledì, 21 aprile 2021, 19:16

di simone pierotti

Il bollettino dell’Asl di oggi ha comunicato sette nuovi casi di positività al covid-19 sul territorio comunale di Castelnuovo, confermando l’incremento delle ultime due settimane. Il totale dei residenti comunali positivi, rispetto a due giorni fa rimane 44 in virtù di 7 avvenute guarigioni.

Un dato da tenere sotto controllo, come ha sottolineato l’amministrazione comunale: “Questo importante incremento, che da diverso tempo non si riscontrava nel nostro comune, evidenzia che continuiamo a trovarci in una fase delicata e che è fondamentale che tutti si attengano al rispetto delle normative anti Covid-19, in particolare l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e una corretta sanificazione delle mani”.

Attenzione e cautela, ma nessun allarmismo, come sottolinea la vice sindaco Chiara Bechelli: “Oggi ci hanno comunicato sette nuovi casi. Il numero totale, ovviamente, può spaventare ma fortunatamente si tratta di persone, nella quasi totalità, asintomatiche o con leggeri sintomi. Il dato più rincuorante è l’assenza di ricoveri per covid. Non sappiamo nello specifico quale sia la causa o le cause dei vari contagi: in parte sono dovuti a tamponi di controllo che vengono effettuati regolarmente e questo, naturalmente, porta a scoprire nuovi casi. Allo stesso tempo è una giusta maniera per tenere la situazione sotto controllo”.