Castelnuovo



Castelnuovo piange l’imprenditore Eugenio Giuliani, altra vittima del Covid

venerdì, 23 aprile 2021, 19:20

di simone pierotti

Lo ha comunicato la stessa amministrazione comunale: il covid si è portato via un altro illustre cittadino di Castelnuovo di Garfagnana, Eugenio Giuliani. L’uomo, che aveva 86 anni, era molto conosciuto, come la sua famiglia, in quanto titolari di una nota concessionaria automobilistica del capoluogo.

La tradizione di famiglia era iniziata nel primo dopoguerra con l’apertura, da parte del padre di Eugenio, Umberto, “cavaliere di Vittorio Veneto”, di un’officina per auto poi divenuta anche esposizione e rivendita, in via Marconi, nella zona della stazione ferroviaria. Nel corso della prima guerra mondiale, Umberto aveva messo in evidenza tutta la propria bravura ed abilità prestando servizio per i mezzi dell’esercito.

Concessionaria del marchio Ford, l’attività è proseguita nel segno della famiglia grazie ai figli Federica, Umberto e Andrea e, successivamente, si era rinnovata trasferendosi nell’ampio e moderno salone in località Pantaline nel comune di Pieve Fosciana.