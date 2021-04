Castelnuovo



Donati tre televisori al reparto di medicina in memoria di Raffaello Guidi

giovedì, 29 aprile 2021, 18:23

di lorenzo fiori

Encomiabile gesto della famiglia Guidi che, grazie alle donazioni ricevute al funerale e da parte dei parenti più stretti, ha deciso di devolvere l'intero ricavato per acquistare due televisori (con l'aggiunta di uno che possedevano già) da collocare nel reparto di medicina dell'ospedale di Castelnuovo Garfagnana.

Tale elargizione, quindi, è stata realizzata nel ricordo di Raffaello Guidi (conosciuto da tutti come "Canfin"), storico personaggio di Pontecosi che purtroppo, all'età di 93 anni, è deceduto nel primo giorno del mese di marzo.

L'idea era nata inizialmente con l'acquisto di alcuni tablet ma, visto che sono già presenti, è stata modificata appunto con i televisori che saranno molto utili per alleviare le lunghe giornate delle persone anziane (e non) in degenza al "Santa Croce".

Ricordiamo inoltre che, a causa dell'attuale pandemia, non sono ammesse visite all'interno, tranne casi eccezionali, e di conseguenza tale dono assume ancora di più una valenza fondamentale per i ricoverati e la loro solitudine.

Tutto il personale del suddetto reparto desidera ringraziare di cuore la famiglia per il grande regalo che, soprattutto in questo triste periodo, ha un'importanza davvero significativa.