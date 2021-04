Castelnuovo



Fantozzi (FdI): "Cosa farà la regione per salvare l'ambulatorio di ecografia a Castelnuovo?"

mercoledì, 28 aprile 2021, 13:32

"L'ospedale di Castelnuovo, già gravato da una pesante carenza di personale di medici e infermieri, adesso perde anche un servizio essenziale per i cittadini. L'ambulatorio di ecografia chiude perché il dottore Soldati che lo gestiva va in pensione e non viene sostituito. Un servizio che funziona e avrebbe prenotazioni per tutto l'anno, invece, viene chiuso per mancanza di turn-over. Presenterò un'interrogazione alla giunta regionale e all'assessore Bezzini per sapere se hanno intenzione di mantenere il servizio di ecografia" annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi.

"L'Asl ripete che non si trovano specialisti che accettino di venire in Garfagnana. Forse perché non si assicura loro un futuro professionale con contratti adeguati alla mansione in termini di durata e di valorizzazione? Inoltre, perché non si è affiancato al medico, prossimo alla pensione, un altro specialista che ne potesse prendere il posto? Non prevedere prima l'avvicendamento e poi il ricambio del personale medico, denota una miopia aziendale" dichiarano Vittorio Fantozzi e l'esponente di Fdi di Castelnuovo Garfagnana, Elena Picchetti.

"La verità è che chi ha governato negli ultimi 30 anni in Garfagnana e in Regione non si è mai occupato della sanità territoriale. Una politica che non fa programmi a lunga scadenza, e che dimostra scarsa attenzione verso i territori e le comunità locali. Stanno accentrando sanità e servizi nei capoluoghi tagliando e dismettendo i presidi sanitari periferici e montani, che, invece, anche in questa pandemia si sono rivelati essenziali e punto di riferimento per i residenti" sottolineano gli esponenti di Fratelli d'Italia.