Castelnuovo



Isi Garfagnana: dal liceo scientifico alla gara nazionale delle olimpiadi di fisica

martedì, 13 aprile 2021, 11:13

Grande massima soddisfazione per la notizia che Emanuele Rossi, alunno della classe V sez. A del Liceo Scientifico “G. Galilei” dell’ISI Garfagnana, è stato ammesso alla Gara Nazionale delle Olimpiadi di fisica.

Il ragazzo, che già negli anni passati è stato più volte premiato nelle competizioni scientifiche, sia a livello regionale che nazionale, risulta infatti particolarmente dotato per la disciplina, che ama sia per i suoi aspetti pratico sperimentali che per quelli più teorici. Dichiara infatti la prof.ssa Claudia Bertagni, l’insegnante referente delle Olimpiadi di fisica: “Emanuele ha già con merito superato sia la fase d’Istituto sia la fase provinciale delle Olimpiadi, e ora ci fa nutrire le migliori speranze per la gara nazionale! Incrociamo le dita e sosteniamo al massimo Emanuele!”

La prova finale, a carattere nazionale, si terrà nei giorni 29 e 30 aprile prossimi, in modalità a distanza, e sarà suddivisa in due fasi, una prima prova di tipo sperimentale, a cui farà seguito un compito di tipo teorico. La cerimonia di premiazione si svolgerà invece il 1° maggio. All’alunno in questi delicati giorni di preparazione viene tributato il sostegno ed il supporto di tutto l’Istituto ed in particolare del Dirigente Scolastico Oscar Guidi.