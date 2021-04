Castelnuovo



La minoranza: "Preoccupati per la sanità, nonostante gli annunci"

venerdì, 2 aprile 2021, 12:58

Il gruppo di minoranza di Castelnuovo di Garfagnana, nonostante non se parli quasi più, continua ad essere fortemente preoccupato per la sanità nella nostra valle.



"Le criticità, a tutt’oggi, riguardano vari settori - spiegano i consiglieri -. E non ci sollevano dalle nostre preoccupazioni gli annunci di sindaco e Asl, con i quali entrambi promettono da anni grandi lavori e miglioramenti del servizio sanitario, perché, nella realtà, di tali miglioramenti, non si vede alcun segnale, anzi!"



"In generale - attaccano - la mancanza di personale continua a mettere in difficoltà molti servizi essenziali. Gli ambulatori al pubblico sono spesso sospesi o hanno tempi di attesa lunghissimi costringendo i pazienti a spostarsi a Lucca o a rivolgersi a studi privati, dunque a pagamento. Come succede per esempio per le visite cardiologiche (cosa che avevamo già segnalato nell’ottobre 2020!)".



"Molti medici - incalzano - sono prossimi al pensionamento e non si parla ancora di sostituzioni. Dove andremo a finire di questo passo? La Asl risponde che i giovani medici non vogliono venire in Garfagnana. Sarà forse che questi vedono negli ospedali della nostra Valle un futuro incerto o quantomeno non allettante sotto nessun punto di vista? Le cose non vanno meglio per quanto riguarda la strumentazione. La vecchia Tac, che doveva essere sostituita da tempo con un nuovo macchinario, al momento è sostituita con una posizionata fuori dall’ospedale, in un container, dunque con evidenti disagi per lo spostamento dei pazienti costretti ad uscire dall’ospedale per raggiungere il macchinario. Inoltre questo strumento non effettua esami con metodo di contrasto, per i quali dunque i pazienti dovranno essere inviati a Lucca. Di notte i tecnici non sono presenti ma reperibili. E per le urgenze?"



"Sindaco e maggioranza - concludono - non hanno mai brillato per un loro interesse sul problema “sanità”, e noi siamo stanchi di essere convocati solo per sentirci dire “che tutto va bene” e che presto partiranno i lavori per le sale operatorie, come se questo ci dovesse far tacere su tutto il resto! Se l’ospedale non funziona ad un certo regime, per forza di cose piano piano si spegne… Questo per noi è inaccettabile!"