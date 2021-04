Castelnuovo



Lutto per la scomparsa di Pietro Paolo “Popi” Mannelli, apprezzato musicista

giovedì, 22 aprile 2021, 14:42

di simone pierotti

Lutto nella comunità per la scomparsa di Pietro Paolo Mannelli, conosciuto anche come “Popi”, all’età di 84 anni. Noto ed apprezzato musicista jazz, virtuoso del sax, era stato insegnante di musica alle scuole di Piazza al Serchio e alle scuole di musica di Barga e Castelnuovo di Garfagnana. Fondatore della Puppies Jazz Band di Castiglione di Garfagnana, per anni era stato componente della Filarmonica “Verdi” di Castelnuovo.

Il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi ha comunicato la notizia sul proprio profilo social ricordando il musicista e amico: “E' con profondo dolore che ho appreso della scomparsa del maestro Pietro Paolo Mannelli. Uomo di straordinaria cultura musicale e stimatissimo musicista, apprezzato sia a livello nazionale che internazionale. Sempre pronto a mettere la sua professionalità e il suo talento a disposizione della comunità è stato per anni componente della Filarmonica "G. Verdi" di Castelnuovo di Garfagnana. Tutte le volte che ho avuto il piacere di incontrarlo sono sempre stato colpito dalla sua competenza e allo stesso tempo da una grande umiltà”.

Anche la Filarmonica “Verdi” ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’uomo, che lascia la moglie Renata. La salma si trova esposta presso l’obitorio dell’ospedale di Castelnuovo. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 23 aprile alle 16, presso il cimitero del capoluogo.