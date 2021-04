Castelnuovo



Muore a soli 36 anni: Castelnuovo sconvolta

venerdì, 16 aprile 2021, 16:57

di simone pierotti

Ha lottato con tutte le sue forze fino all’ultimo ma ha dovuto arrendersi: un destino crudele si è portato via Luca Terigi, a soli 36 anni. Un male ha spento il sorriso e la vitalità del giovane, nativo di Castelnuovo ma residente da qualche tempo nel comune di Gallicano assieme alla moglie Lucia. Dipendente di Enel Green Power, aveva lavorato presso le dighe di Corfino e Pontecosi, e negli ultimi tempi si occupava di amministrazione. La notizia della morte di Luca ha lasciato nel dolore la comunità, dato che l’uomo era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Molto attivo nel mondo dello sport, aveva la passione per la palestra e per la lotta “muay thai” e faceva parte del “Team Paolini”. In passato aveva giocato a rugby, facendo parte della locale squadra del Garfagnana Rugby.

I funerali si terranno domani, sabato 17 aprile, alle 16, presso il cimitero di Castelnuovo. Sarà possibile seguire le esequie in diretta streaming sulla pagina web di Agenzia Funebre Pedreschi. I familiari hanno richiesto, per chi volesse, di devolvere offerte all’Associazione Il Sogno, invece che fiori.