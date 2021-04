Castelnuovo



"Ospedale Santa Croce, cardiologia al collasso"

giovedì, 29 aprile 2021, 10:25

Il gruppo di minoranza del comune di Castelnuovo di Garfagnana non abbassa i riflettori sulla situazione della sanità in Valle del Serchio.

"A poco sono servite le nostre denunce (e quelle di pochi altri) sulla situazione emergenziale del reparto di cardiologia di Castelnuovo - esordisce il gruppo -. Gli attuali tre medici in servizio presto saranno due, di conseguenza si mette a rischio l’intera struttura e non solo, infatti si aprirebbero con un “effetto domino” una serie di problematiche legate a tutto il servizio ospedaliero".



"Può esistere un ospedale senza la cardiologia? - incalza l'opposizione - Può esistere un pronto soccorso senza cardiologo e senza anestesista? Stiamo assistendo ad un film già visto, stanno continuando a smantellare il nostro ospedale nel silenzio più totale".



"Che progetto ha l’azienda sanitaria? - conclude la minoranza - Dove sono i sindaci della Valle? Dov’è il sindaco, nonché presidente dell’Unione dei Comuni, Tagliasacchi? Il gruppo di opposizione di Castelnuovo non ha intenzione di starsene a guardare, chiediamo alla popolazione di mobilitarsi, di far sentire la propria voce, noi non ci fermeremo!"