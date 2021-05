"Difendiamo i nostri ospedali": gazebo Lega a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 20 maggio 2021, 15:55

Con l’avvicinarsi dell’estate, il calo dei contagi da covid-19 e la velocizzazione della campagna vaccinale, anche le restrizioni stanno cadendo gradualmente, facendo tirare un sospiro di sollievo alle attività commerciali che lavorano con il pubblico

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:49

Il saluto all'onorevole Nedo Poli da parte del sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:34

Gianna Nannini sarà in concerto giovedì 5 agosto alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, nell'ambito del festival Mont'Alfonso sotto le stelle

martedì, 18 maggio 2021, 16:11

Sabato 22 maggio torna a Castelnuovo Garfagnana il Terre di Canossa, con un’edizione ricca di sorprese e caratterizzata da incantevoli passaggi tra le meraviglie italiane

lunedì, 17 maggio 2021, 13:31

Il Lions Club Garfagnana si propone di aiutare la popolazione mettendo a disposizione medici specialisti (Lions e non) che opereranno in maniera del tutto gratuita, in sinergia e collaborazione con le associazioni caritatevoli presenti sul nostro territorio

lunedì, 17 maggio 2021, 13:28

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, in occasione del sopralluogo dell'assessore regionale Baccelli al cantiere del sovrappasso sulla linea ferroviaria Aulla-Lucca all'altezza della stazione di Castelnuovo