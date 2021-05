Castelnuovo



Grandi firme in Fortezza: ufficiali Fabi, Allevi e Michielin. Probabili anche Nannini, Gabbani, Brignano e Masini

venerdì, 7 maggio 2021, 16:58

di simone pierotti

Inizia a delinearsi il programma dell’estate in musica di Castelnuovo di Garfagnana che, dopo il grande successo dell’edizione 2020, replica in grande stile allargando addirittura le location.

Il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” prende forma ed ufficializza quattro date di altissimo livello: prima data il 16 luglio con il Quinteto Astor Piazzolla, formazione nata in seno alla Fondazione Astor Piazzolla – con la direzione di Laura Escalada Piazzolla – che da oltre venti anni gira il mondo proponendo arrangiamenti autografi e gioielli pressoché inediti del massimo esponente del nuevo tango. Alla serata si accede con invito gratuito, secondo modalità che saranno comunicati sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

Ufficiale il 30 luglio il concerto di Francesca Michielin, nell’inedita location della Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana: l’artista di Bassano del Grappa è reduce dal secondo posto, in coppia con Fedez, al Festival di Sanremo, dove si era già classificata sul podio nell’edizione 2016. Ufficiale anche la data di Niccolò Fabi, che si esibirà a Mont’Alfonso l’11 agosto. Altro artista confermato, per il 13 agosto, è l’eclettico e geniale pianista, compositore e direttore d’orchestra Giovanni Allevi, con lo spettacolo dal titolo “Parole e musica” al fianco dell’attore Pino Strabioli. Manca l’ufficializzazione delle altre date ma sembra vicinissimo il ritorno in Fortezza di Francesco Gabbani (31 luglio?) e lo spettacolo del popolare attore comico Enrico Brignano. Altri tre nomi molto vicini ma da confermare, che completerebbero una rosa di nomi di grande qualità e popolarità. Il 5 agosto dovrebbe esibirsi in Fortezza addirittura Gianna Nannini, e quasi certi anche l’amatissimo cantautore fiorentino Marco Masini e Willie Peyote, nome in grande voga tra i giovani. Confermato il concerto all’alba di Ferragosto, domenica 15 agosto, con un grande nome del pianismo italiano.