Castelnuovo



Isi Garfagnana, grande successo alle olimpiadi di matematica

sabato, 29 maggio 2021, 11:20

La prima reazione di grande soddisfazione è quella espressa dalla professoressa Claudia Bertagni, referente del progetto delle Olimpiadi di Matematica: “Nel pomeriggio del 15 maggio ho appreso con entusiasmo la notizia che Emanuele Rossi, il promettente alunno della classe 5 A Liceo Scientifico, è risultato vincitore dell’argento alla Fase Nazionale delle Olimpiadi della Matematica!” Con grande emozione tutti i suoi insegnanti plaudono al successo di Emanuele, che per loro non è che una conferma delle grandi doti, delle competenze e delle abilità che hanno visto svilupparsi e crescere in lui nel corso del tempo, difatti era già stato premiato sia con la medaglia d’oro sia con quella di bronzo alle competizioni degli anni precedenti. Compiaciuto, ma non stupito, l’insegnante di matematica, il prof. Marrone dichiara: “Sono soddisfatto della prova di Emanuele, in generale della sua prestazione, e sono certo che questo riconoscimento possa servire da testimonianza della sua bravura ma anche del livello di preparazione a cui puntiamo al Liceo Scientifico, ed in generale all’ISI Garfagnana”. A riprova e conferma delle parole del professor Marrone, giunge anche il piazzamento della squadra ISI Garfagnana nella gara a squadre, in cui per l’appunto il gruppo composto dagli alunni del Liceo Scientifico (Rossi Emanuele. 5° A, Micchi Lodovica 2° A, Ferrari Luca 4°A, Ciari Isabella 4° A, Malatesta Francesca 2° C e Grandini Mauro 3° A) è arrivato primo fra tutte le compagini lucchesi nella fase della Semifinale Nazionale.



Commenta con grande soddisfazione il dirigente scolastico prof. Oscar Guidi: “Intendo esprimere massima soddisfazione per questo risultato brillante ottenuto dai nostri alunni, in primis da Emanuele Rossi, ma anche dai ragazzi della competizione a squadre. Ciò testimonia la serietà del lavoro che i nostri insegnanti portano avanti con pazienza durante l’anno, affiancando da un lato la capacità di curare i più fragili e dall’altro quella di esaltare le eccellenze come queste. Auspico che tramite questi ottimi risultati sia più evidente a tutti la qualità dell’insegnamento che l’ISI Garfagnana è in grado di fornire”.