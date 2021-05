Castelnuovo



Isi Garfagnana: il biologico-sanitario al ‘Premio Scuola Digitale’

martedì, 4 maggio 2021, 16:31

L’ISI Garfagnana, quest’anno con cinque studenti del potenziamento Biologico-Sanitario, ha partecipato, sotto l’attenta guida del prof. Dario Lari, al Premio Scuola Digitale. Questo concorso intende valorizzare progetti e iniziative scolastiche svolti negli ultimi due anni di didattica, proponendo modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata.

Il lavoro sviluppato dai 5 studenti della classe 3B, ha conquistato la fase provinciale, dopo aver superato la prova preselettiva ed infine è stato selezionato nelle sette scuole ammesse alla prova finale provinciale, tenutasi in data 23 Aprile. Nonostante alla fine il progetto non abbia ottenuto l’accesso alla successiva fase regionale, esso ha meritato i complimenti della giuria.

Il prof. Lari, che ha guidato ed accompagnato i ragazzi nello sviluppo del lavoro, dichiara: “I ragazzi hanno appreso i concetti di biologia molecolare, una branca della biologia in netta espansione e di rilevanza centrale per l'attuale periodo di pandemia, per lo studio della nascita e la diffusione delle varianti del Sars-cov.2.” Seguiti dall'insegnante i ragazzi hanno scelto dei raggruppamenti di specie di interesse conservazionistico e, tramite appositi software e database, hanno imparato i passi necessari per costruire con essi alberi filogenetici. Questo percorso si pone l'obiettivo di lanciare gli studenti in un contesto universitario, data la necessità di adoperare mezzi accademici. Come sostiene il Dirigente Scolastico prof. Oscar Guidi: “Questo progetto in ambito biologico vuole rendere anche omaggio ed onore al grande zoologo garfagnino Renzo Nobili, un esempio vivo ed efficace per tutti gli studenti dell'ISI Garfagnana”.