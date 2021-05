Castelnuovo



Isi Garfagnana: riprendono le attività di orientamento per le classi seconde delle scuole medie

giovedì, 13 maggio 2021, 16:03

E’ partito il nuovo progetto di orientamento dell’ISI Garfagnana: gli orientatori del nostro istituto, in collaborazione con l’Unione dei Comuni, hanno messo a punto un progetto volto a far conoscere le scuole dell’ISI agli studenti che stanno ultimando la seconda media e che presto saranno in terza e si troveranno a decidere del loro futuro formativo.



Il percorso prevede di incontrare le classi che hanno risposto all’invito dell’ISI, sempre tramite piattaforma telematica, con l’obiettivo di mettere in contatto ragazzi più grandi, già alle superiori o all’Università, oppure da poco entrati nel mondo del lavoro, con i ragazzi più piccoli che cominciano ad essere curiosi delle possibilità che vengono offerte loro. In questo modo i più giovani possono chiedere direttamente ai loro pari informazioni riguardo ai percorsi di studio, oppure visionare video in cui ascoltare le loro testimonianze dirette.



La prof.ssa Bertelli, F.S. Orientamento dell’ISI Garfagnana, si dichiara entusiasta di questa opportunità: “Il mio gruppo di lavoro ed io abbiamo pensato attentamente questo progetto, valutandone le possibilità. Crediamo sia una preziosa occasione per poter mettere in contatto i ragazzi fra loro, proprio in questo periodo in cui la socialità ha tanto sofferto”.



Anche il dirigente scolastico, prof. Oscar Guidi, ha accolto con favore questo progetto, che poi verrà ripreso e proseguito il prossimo anno scolastico. Dichiara infatti: “L’idea di poter fungere da tramite per il dialogo educativo-formativo fra pari mi ha da subito entusiasmato. Colgo infatti l’occasione per ringraziare tutti gli Istituti Comprensivi che hanno voluto aderire a questa iniziativa, ricordando anche che essa prevede il giorno 28 maggio alle ore 17,30 un incontro tramite piattaforma Meet rivolto a tutte le famiglie degli alunni delle seconde medie, che potranno così cominciare a conoscere meglio le nostre scuole, che si sono evolute e rinnovate rispetto al passato, più di quanto dall’esterno si possa credere.”