Castelnuovo



La dea bendata bacia Castelnuovo: vinti 764 mila euro con un "5+1"

domenica, 9 maggio 2021, 12:45

di simone pierotti

A Castelnuovo di Garfagnana, piazza della Repubblica, storicamente nota come “Piazzale Marionetti”, da sempre è sede del terminal bus: ieri, oltre ai quotidiani pullman, ha visto passare … la “dea bendata”! Il sito ufficiale dell’AgiPro ha infatti pubblicato la notizia della vincita dell’importante cifra di euro 764.899,75 grazie ad un 5+1 giocato con una schedina del Superenalotto presso l’edicola di Giovanna Lenzi.

Una vincita straordinaria che ha colto di sorpresa anche … la titolare dell’edicola che, contattata da noi, ci ha confessato di avere appreso la notizia questa mattina da un’amica che ha letto un post sui social. “La vincita risale all’estrazione di ieri sera – ci dice Giovanna Lenzi – quando ero chiusa, come del resto oggi. Non è una cosa che accade tutti i giorni, anzi praticamente mai, per cui mi ha sorpresa”.

“Nessuno mi ha avvisato né mi avviserà … non avendo la sottoscritta vinto nulla – scherza Giovanna – ma sono ovviamente felice per il vincitore!”. Domanda di rito, hai qualche idea di chi potrebbe avere vinto questa fortuna? “Naturalmente non lo posso sapere, ma sono sicura di due cose: intanto è stata una schedina singola dato che il mio sistema Sisal è di tipo tradizionale e non permette la giocata di sistemi ma singole schedine. Inoltre alla mia edicola passano lavoratori, operai, impiegati e pensionati, insomma il vincitore è una persona comune!”.

Oggi l’edicola è chiusa e riaprirà regolarmente domattina: la titolare ha promesso che la prima cosa che farà, sarà quella di appendere un bel cartello per segnalare la vincita!