Castelnuovo



La vera fibra ottica sbarca a Castelnuovo grazie ad un’azienda locale

venerdì, 21 maggio 2021, 16:36

La vera fibra ottica arriva a Castelnuovo grazie ad un investimento privato da oltre 250mila euro di una giovane azienda locale, Digital Globe SRL, che ha scelto proprio il capoluogo della Garfagnana per sviluppare la prima rete cablata proprietaria.

Il progetto prevede inizialmente il collegamento alla rete FTTH (Fiber to the Home) di oltre 500 unità immobiliari che potranno beneficiare di una velocità di navigazione su internet fino a 1 gigabit per secondo. I lavori sono già iniziati e dalla centrale, situata nella zona degli impianti sportivi, la dorsale in fibra è arrivata alla zona industriale di Castelnuovo. Da qui successivamente fino all’area industriale delle Pantaline e quindi verso il centro storico.

Digital Globe SRL è l’evoluzione del marchio aziendale allpaybroadband, molto nota in Garfagnana per i servizi di connettività radio wireless, nata nel 2007 quando il patron irlandese Tony Killeen, durante un soggiorno nella sua residenza estiva a Camporgiano, si rende conto delle problematiche del territorio legate alla carenza di servizi di connettività e decide di investire nello sviluppo di una rete radio wireless insieme ad un team tutto locale.

Il piano dei lavori prevede le prime installazioni nell’area industriale nel mese di luglio, c’è grande interesse a breve partirà la campagna promozionale. Parlando di velocità il testimonial poteva essere uno solo. «Abbiamo pensato a Paolo Andreucci, il nostro campione rally - dice il responsabile del progetto Leonardo Aiosa – a breve lo incontreremo e inizieremo la promozione».

Per arrivare alla zona industriale, l’azienda è passata davanti al complesso di scuole superiori dell’Isi Garfagnana. «Per noi è fondamentale il rapporto con le amministrazioni locali, stiamo già parlando con diversi comuni del territorio spiega il direttore dell’area tecnica Marinel Gavri. Per le scuole superiori speriamo di poter confezionare la giusta per l’inizio del prossimo anno scolastico. Col comune di Castelnuovo stiamo valutando come raggiungere tutti gli edifici comunali, delle scuole, della biblioteca ed anche del museo che nascerà in Rocca Ariostesca. Inoltre, abbiamo già l’accordo con la General Srl per l’area Valserchio che vedrà tutti gli appartamenti e tutti gli uffici servizi dalla fibra». Chiudiamo il nostro incontro con l’ultimo membro del CDA Mattia Bigongiali «L’obiettivo su Castelnuovo è coprire nei prossimi 6 mesi gran parte della zona commerciale in centro e poi andare verso Torrite – altri comuni sono interessati, in altri è arrivato il progetto Open Fiber e anche lì siamo pronti a dare il nostro sostegno utilizzando quella infrastruttura per divulgare i nostri servizi».