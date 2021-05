Castelnuovo



L’edicola della fortuna si trova a Castelnuovo: “Ma nessuno sa chi sia il vincitore”

lunedì, 10 maggio 2021, 12:32

di simone pierotti

Nei dintorni dell’edicola gestita da Giovanna Lenzi in piazza della Repubblica, questa mattina c’è particolare fermento. E’ così generalmente nei giorni di lunedì, quando riparte il consueto giro di autobus e auto della zona, ma oggi sembra proprio una giornata dal sapore diverso. Un gruppetto di persone sta discutendo e l’argomento è, non può che essere, uno solo: la clamorosa vincita di sabato al Superenalotto, quando una schedina della Sisal giocata presso l’Edicola Lenzi ha centrato il 5+1, regalando al fortunato vincitore una somma che sfiora i 765mila euro!

Un record sicuramente per l’esercizio, che non è luogo tradizionale di giocatori esperti: “Di sicuro il 5+1 non è stato realizzato dai sistemi, come spesso accade, perché la macchinetta a disposizione è di quella di vecchia generazione – spiega la titolare, Giovanna. Non è possibile giocare sistemi ma singole schedine”.

L’edicola è tappezzata da cartelli che celebrano la vincita, realizzati dalla stessa signora Giovanna questa mattina ma naturalmente, l’identità del vincitore resta un mistero. “Tutti ne parlano ma nessuno ha il minimo indizio di chi possa aver realizzato questa vincita. Vedremo se un giorno lascerà fuori dall’edicola un biglietto di ringraziamento! Comunque è normale, in tanti anni non ho mai saputo di vincitori ch si sono palesati!”.

Qualche indizio non lo avete? “Niente di niente, posso solo dire che alla mia edicola gioca gente del posto, lavoratori, operai, pensionati. Mi piace pensare che abbia vinto uno dei miei clienti tradizionali”.